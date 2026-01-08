Axios: Trump'ın haftaya "Gazze Barış Kurulu"nu duyurması bekleniyor

ABD merkezli internet sitesi Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde planın ikinci aşamasına ilişkin iddialara yer verildi.

Buna göre ABD Başkanı Trump'ın, plan kapsamında haftaya "Gazze Barış Kurulu"nu duyurmasının beklendiğini belirten yetkililer, Trump'ın başkanlık edeceği kurulda yaklaşık 15 ülkeden liderin de yer almasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bu yapının, "kurulacak Filistin teknokrat hükümetini ve yeniden inşa sürecini" denetleyeceğini ifade eden yetkililer, önemli ülkelere kurula katılmaları için davet yollandığını dile getirdi.

Yetkililer, kurula katılması beklenen ülkelerin arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Trump'ın gündeminde yer alan Venezuela ve Rusya-Ukrayna gibi konulardaki gelişmelere bağlı olarak planın şekil değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Kurulun sahadaki temsilcisinin Mladenov olması bekleniyor

Yetkililer, kurulun sahadaki temsilcisinin eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov olacağını belirtti.

Mladenov'un hafta içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle görüşmesinin beklendiği bildirildi.