        Haberler Bilgi Yaşam Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

        Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

        Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve "Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan doğa olayı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması nasıl olur, Türkiye'den görülecek mi?

        Habertürk
        02.09.2025 - 11:35
        Kanlı Ay tutulmasını izlemek isteyenler tutulmanın saat ve tarihine odaklandı. Kanlı Ay tutulmasının tarihi astroloji tutkunları ve doğaseverlerce heyecanla bekleniyor. İşte, ay tutulması tarihi

        KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

        2025 yılının Kanlı Ay Tutulması, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

        TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VE NASIL İZLENECEK?

        Türkiye de Ay tutulmasını büyük ölçüde gözlemleyebilecek ülkeler arasında yer alıyor.

        Tutulma, 7 Eylül'de İstanbul saatiyle 18.28'de başlayacak. Ay'ın yarı gölgelendiği ilk evresinde hava tam olarak kararmadığı için ilk kısmı gözlemlemek mümkün olmayabilir.

