Ay-yıldız bu kez gökyüzünde parladı

Hilal ve Venüs’ün gökyüzündeki buluşması Türkiye’nin dört bir yanında hayranlık uyandırdı.

Türkiye'nin birçok noktasında gözlemlenen hilal Ay ile Venüs'ün gökyüzündeki buluşması, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kayseri, Çorum, Mardin, Van ve Kırklareli'nde aynı saatlerde görülen gök olayı, Türk bayrağındaki ay-yıldız figürünü andıran görüntüsüyle dikkat çekti.

Akşam saatlerinde ortaya çıkan manzarada, ince hilal şeklindeki Ay'ın hemen üzerinde yer alan Venüs gezegeni, gökyüzünde adeta ay-yıldız sembolünü oluşturdu. Açık havanın etkisiyle birçok kentte net şekilde gözlemlenen buluşma, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Kayseri'de gökyüzüne bakan vatandaşlardan Zafer Boydak, görüntünün kendilerinde gurur duygusu uyandırdığını belirterek, "Ay ve yıldızı yan yana görmek bizi mutlu etti. Çok güzel ve anlamlı bir görüntüydü" dedi.

Çorum'da da gökyüzünde beliren hilal ve Venüs, görsel bir şölen oluştururken, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mezopotamya semalarında ortaya çıkan manzara ilgiyle izlendi. Uzmanlar, görüntünün Ay ve Venüs'ün Dünya'dan bakıldığında aynı doğrultuda görünmesiyle oluşan bir gök hizalanması olduğunu belirtti.

Van'da bulutların arasından zaman zaman belirip kaybolan hilal ve Venüs kartpostallık kareler sunarken, Kırklareli'nin Vize ilçesinde de gökyüzündeki ay-yıldızı andıran görüntü vatandaşların ilgisini çekti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde aynı anda gözlemlenen bu gök olayı, gece gökyüzüne bakanlara etkileyici manzaralar sundu.

*Haberin görselleri AA, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.