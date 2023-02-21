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Ayak bakımı hem sağlık hem de estetik açısından özen gösterilmesi gereken bir durumdur. Peki, pürüzsüz ayaklar için ne yapılmalı? Evde kolay ayak bakımı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Ayak Bakımı Nasıl Yapılır?

Ayak bakımı, kadın-erkek herkes için günlük hayatın bir rutini olmalıdır. İnsan vücudunu taşıyan ayaklar, saatlerce ayakkabının içinde terleyebiliyor, şişebiliyor ve akabinde kötü kokabiliyor. Hatta çoğu zaman bu sebeplerden dolayı; mantar, tırnak batması, siğil ve nasır gibi rahatsızlıklar yaşanabiliyor. Evde kolay ayak bakımı rutinleri ile daha sağlıklı ve daha estetik ayaklara sahip olabilirsiniz. Peki, ayak bakımı nasıl yapılır? Aşağıdaki maddeleri inceleyerek kendiniz için günlük ayak bakımı rutinine başlayabilirsiniz.

Günün belli saatlerini ayak bakımı için ayırın. Öncelikle ayaklarınızı ılık sabunlu su ile yıkayın ve ayak temizliğinizden emin olun. Ardından yumuşak bir ayak havlusu ile kurulama işlemini gerçekleştirin. Bu noktada iyi bir ayak nemlendiricisine ihtiyacınız olacak. Eğer ayak nemlendiriciniz yoksa güvendiğiniz bir nemlendirici krem ile ayaklarınızı kremleyebilirsiniz.

Güzel ayaklar için ne yapmalı ? diye düşünüyorsanız ayak yapınıza en uygun bakımı gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmayın. Eğer ayak topuklarınızda sertleşmeden dolayı ölü deri birikimi varsa duş esnasında ponza taşı kullanın. Ponza taşı kullanımı, düzenli kullanım ile ayak topuklarınızdaki ölü derileri yok eder ve daha bakımlı ayaklara sahip olmanıza zemin hazırlar. Eğer duş esnasında bu işlemi unuttuysanız ayaklarınız için ılık su dolu bir kap kullanabilir, ayaklarınız yumuşadıktan sonra işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

? diye düşünüyorsanız ayak yapınıza en uygun bakımı gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmayın. Eğer ayak topuklarınızda sertleşmeden dolayı ölü deri birikimi varsa duş esnasında ponza taşı kullanın. Ponza taşı kullanımı, düzenli kullanım ile ayak topuklarınızdaki ölü derileri yok eder ve daha bakımlı ayaklara sahip olmanıza zemin hazırlar. Eğer duş esnasında bu işlemi unuttuysanız ayaklarınız için ılık su dolu bir kap kullanabilir, ayaklarınız yumuşadıktan sonra işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayaklara peeling yapmak ayak bakımı için oldukça önemlidir. Belli aralıklar ile peeling içerikli krem kullanarak ayak bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer tırnaklarınız uzadıysa bu işlemlerin ardından tırnaklarınızı kesin. Tırnak kesimi esnasında dikkat edilmesi gereken ilk nokta tırnakların düz değil, yuvarlak kesilmesidir. Ayrıca tırnak kenarlarındaki etleri kesinlikle kesmeyin ve koparmayın. Aksi halde tırnağınızda şişmeler meydana gelebilir.

Tüm gün çalışan bir kişiyseniz ayakkabı kullanımından dolayı ayaklarınız yeteri kadar hava almayabilir. Bu durumda her akşam krem kullanarak ayak bileklerinden dizlere doğru masaj yapın. Bu masaj ile ayaklarınızdaki kan akışını hızlandırabilir ve kan dolaşımını düzenleyebilirsiniz.

Akşam uyumadan önce ayaklarınıza nemlendirici krem sürün ve bir çorap geçirin. Sabah uyandığınızda ayaklarınızın yumuşacık olduğunu hissedeceksiniz. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir faktör vardır. Ayak parmaklarınızın arasını kesinlikle kremlemeyin. Aksi halde mantar, kızarıklık gibi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Evde kolay ayak bakımı yaparken bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu küçük püf noktalar ayak bakımı için oldukça önemlidir. Uzun vadede daha sağlıklı ayaklara sahip olmanıza olanak sağlar. Aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurarak ayak bakımınızı destekleyebilirsiniz

yaparken bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu küçük püf noktalar ayak bakımı için oldukça önemlidir. Uzun vadede daha sağlıklı ayaklara sahip olmanıza olanak sağlar. Aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurarak ayak bakımınızı destekleyebilirsiniz Ayak bakımında kullandığınız her malzemenin temizliğine özen gösterin. Tüm bakımı hijyen kurallarına uygun şekilde uygulamak önemlidir.

Kreminizi E vitamini içeriğine sahip ürünlerden yana kullanın ve mutlaka güvendiğiniz bir markaya ait ürünü tercih edin.

Tırnaklarda uzun süre oje kullanımı, sararmalara neden olabilir. Eğer ayak tırnaklarınızda oje kullanıyorsanız belli dönemlerde ojeleri çıkarın ve uzun süre hava almasını sağlayın.

Eğer mümkünse her gün ayakkabı kullanımından uzak durun. Bu mümkün değilse ayakkabılarınızı hava alan, sağlıklı ve kaliteli modellerden yana kullanın. Ayaklarınız ayakkabıda mutlaka rahat etmelidir.