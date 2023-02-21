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Hangi ürünlerin kullanılması gerektiğine karar vermeden önce, kişinin cilt yapısını iyi tanıması ve uygun ürünlere öncelik tanıması büyük önem taşıyor. Kuru, karma ve yağlı cilt yapılarının yanı sıra ekstra cilt problemi yaşayanlar için cilt bakım rutinleri değişiklik gösterir. Cildinize en uygun bakım önerilerini merak ediyorsanız evde cilt bakımı için yapılabilecek uygulamaları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Doğru bakım yöntemleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bir kişi için uygun olan bakım ürünleri, başka bir kişinin cilt yapısına uygun olmayabilir. Dolayısıyla “Doğru cilt bakımı nasıl yapılır?” sorusu oldukça önemlidir. Cilt bakımına önem veren herkesin nasıl bir bakım yapması gerektiğini en doğru şekilde araştırması gerekir. Aksi halde geri dönüşü olmayan cilt problemleri ile karşı karşıya kalınabilir. Peki, cilt bakımında ilk neler yapılır? Cilt Bakımı aşamaları nelerdir? Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız adım adım evde cilt bakımı önerilerini sizler için sıralıyoruz.

Derinlemesine Temizlik

İyi temizlenmiş bir cilt üzerine yapılan bakım, daima olumlu sonuçlar doğurur. Cilt bakımı için zaman ayırdığınızda, cildinize uygun temizleyiciler ile derinlemesine temizlik yapın. Ardından elinizdeki bakım ürünlerini sırasıyla kullanın.

Cilt temizliği için haftada iki kez peeling uygulayın. Lekelerden ve ölü hücrelerden cildinizi korumak adına yapacağınız peeling işlemi, herkesin kolayca uygulayabileceği bir yöntemdir. Eğer peeling ürününüz yoksa evdeki malzemeleri kullanabilirsiniz. Cilt bakımı aşamalarından biri olan peeling uygulaması için cilt yapınız müsait ise kahve telvesine birkaç damla zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Cilt Nemini Dengede Tutun

Cilt yapınıza uygun nemlendirici krem kullanmak, iyi bir cilde sahip olmanın en temel noktalarından biridir. Cildin temizliğini yaptıktan sonra gece ve gündüz olmak üzere günde iki kez cildinizi mutlaka nemlendirin. Bazı nemlendirici kremler cilt bariyerini onarma özelliğine sahiptir. İyi bir araştırma ile cildinize en uygun nemlendiricileri edinin.

Cildi nemlendirmenin tek yolu kremler değildir. Gün içinde bol bol su içmek, cilt için oldukça önemlidir. Özellikle mevsim geçişlerinde cilt yapısında kurumalar meydana gelebiliyor.

Adım adım evde cilt bakımı için kullanabileceğiniz malzemelerden destek alın. Yoğurt, bal, zeytinyağı ve salatalık, cildin nemlenmesini sağlayan etkiye sahiptir. Belli dönemlerde evdeki malzemeler ile kolayca cilt maskesi uygulayabilirsiniz.

Cildinizi Güneşin Zararlı Işınlarından Koruyun

Pek çok kişi yaz mevsiminde güneş kremi kullanarak cildini koruma altına alıyor. Aslında doğru olan bu uygulama, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bırakılıyor. Ancak cilt, her mevsim güneş kremi ile koruma altına alınmalıdır çünkü cildimizi güneşe karşı değil, güneşin zararlı ışınlarına karşı korumalıyız. Bu nedenle her mevsim dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş kremi kullanın.

Maske Kullanımı

Cildin bazı vitamin ve minerallere ihtiyacı vardı. Doğru maske uygulaması sayesinde vitamin ve mineraller cilt tarafından emilir. Cilt maskesi ürünlerini bazı markalardan bulabilir ya da evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Doğru Beslenme

Cildimize çoğu zaman dışardan müdahale ederek iyi bir cilt yapısına sahip olabiliriz ancak tek başına yeterli olmayacaktır. Doğru beslenme düzeni, sağlıklı bir cilt yapısını da beraberinde getirecektir. Eğer cildinizde kuruluk, sivilce ve akne problemleri varsa yanlış bir beslenme alışkanlığınız olduğunu söyleyebiliriz. Doğru beslenerek vücudunuzun cildinize doğru tepkiler vermesini sağlayabilirsiniz.