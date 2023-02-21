Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Cilt bakımı nasıl yapılır? Evde cilt bakımı için uygulanacak yöntemler

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için yapılan her bakım, kişinin geleceğini olumlu yönde etkileyecek önemli bir yatırımdır. Özellikle kadınların önem verdiği cilt bakımı, son yıllarda erkekler tarafından da ciddiye alınmaya başladı. Pek çok kişinin cildi için uyguladığı bakım rutinleri, düzenli şekilde yapıldığında güzel sonuçlar vermektedir. Cilt bakımına yeni başlayanlar ise bakım uygulamaları hakkında detaylı bir araştırma yapıyor.

Cilt bakımı nasıl yapılır? Evde cilt bakımı için uygulanacak yöntemler
HABERTURK.COM

Hangi ürünlerin kullanılması gerektiğine karar vermeden önce, kişinin cilt yapısını iyi tanıması ve uygun ürünlere öncelik tanıması büyük önem taşıyor. Kuru, karma ve yağlı cilt yapılarının yanı sıra ekstra cilt problemi yaşayanlar için cilt bakım rutinleri değişiklik gösterir. Cildinize en uygun bakım önerilerini merak ediyorsanız evde cilt bakımı için yapılabilecek uygulamaları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Doğru bakım yöntemleri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bir kişi için uygun olan bakım ürünleri, başka bir kişinin cilt yapısına uygun olmayabilir. Dolayısıyla “Doğru cilt bakımı nasıl yapılır?” sorusu oldukça önemlidir. Cilt bakımına önem veren herkesin nasıl bir bakım yapması gerektiğini en doğru şekilde araştırması gerekir. Aksi halde geri dönüşü olmayan cilt problemleri ile karşı karşıya kalınabilir. Peki, cilt bakımında ilk neler yapılır? Cilt Bakımı aşamaları nelerdir? Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız adım adım evde cilt bakımı önerilerini sizler için sıralıyoruz.

Derinlemesine Temizlik

İyi temizlenmiş bir cilt üzerine yapılan bakım, daima olumlu sonuçlar doğurur. Cilt bakımı için zaman ayırdığınızda, cildinize uygun temizleyiciler ile derinlemesine temizlik yapın. Ardından elinizdeki bakım ürünlerini sırasıyla kullanın.

Cilt temizliği için haftada iki kez peeling uygulayın. Lekelerden ve ölü hücrelerden cildinizi korumak adına yapacağınız peeling işlemi, herkesin kolayca uygulayabileceği bir yöntemdir. Eğer peeling ürününüz yoksa evdeki malzemeleri kullanabilirsiniz. Cilt bakımı aşamalarından biri olan peeling uygulaması için cilt yapınız müsait ise kahve telvesine birkaç damla zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Cilt Nemini Dengede Tutun

Cilt yapınıza uygun nemlendirici krem kullanmak, iyi bir cilde sahip olmanın en temel noktalarından biridir. Cildin temizliğini yaptıktan sonra gece ve gündüz olmak üzere günde iki kez cildinizi mutlaka nemlendirin. Bazı nemlendirici kremler cilt bariyerini onarma özelliğine sahiptir. İyi bir araştırma ile cildinize en uygun nemlendiricileri edinin.

Cildi nemlendirmenin tek yolu kremler değildir. Gün içinde bol bol su içmek, cilt için oldukça önemlidir. Özellikle mevsim geçişlerinde cilt yapısında kurumalar meydana gelebiliyor.

Adım adım evde cilt bakımı için kullanabileceğiniz malzemelerden destek alın. Yoğurt, bal, zeytinyağı ve salatalık, cildin nemlenmesini sağlayan etkiye sahiptir. Belli dönemlerde evdeki malzemeler ile kolayca cilt maskesi uygulayabilirsiniz.

Cildinizi Güneşin Zararlı Işınlarından Koruyun

Pek çok kişi yaz mevsiminde güneş kremi kullanarak cildini koruma altına alıyor. Aslında doğru olan bu uygulama, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bırakılıyor. Ancak cilt, her mevsim güneş kremi ile koruma altına alınmalıdır çünkü cildimizi güneşe karşı değil, güneşin zararlı ışınlarına karşı korumalıyız. Bu nedenle her mevsim dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş kremi kullanın.

Maske Kullanımı

Cildin bazı vitamin ve minerallere ihtiyacı vardı. Doğru maske uygulaması sayesinde vitamin ve mineraller cilt tarafından emilir. Cilt maskesi ürünlerini bazı markalardan bulabilir ya da evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Doğru Beslenme

Cildimize çoğu zaman dışardan müdahale ederek iyi bir cilt yapısına sahip olabiliriz ancak tek başına yeterli olmayacaktır. Doğru beslenme düzeni, sağlıklı bir cilt yapısını da beraberinde getirecektir. Eğer cildinizde kuruluk, sivilce ve akne problemleri varsa yanlış bir beslenme alışkanlığınız olduğunu söyleyebiliriz. Doğru beslenerek vücudunuzun cildinize doğru tepkiler vermesini sağlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aloe vera nasıl bakılır? Evde kolay teknikleriyle aloe vera bakımı ve sulama htka
GÜNDEM Aloe vera nasıl bakılır?
Cilt bakımı sırası: cilt bakımı malzemeleri hangi sırayla uygulanmalı?
GÜNDEM Cilt bakımı malzemeleri hangi sırayla uygulanmalı?
Deprem bölgesinde günlük yaşamdan kareler - Deprem haberleri
GÜNDEM Deprem bölgesinde günlük yaşam
Depremzede aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Depremzede aile kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberleri: İzmir'de deprem sonrası emsal artışı düzenlemesiyle ilgili flaş karar!
GÜNDEM İzmir'de deprem sonrası emsal artışı düzenlemesiyle ...
Ayak bakımı nasıl yapılır? Evde püf noktalarıyla ayak bakımı
GÜNDEM Ayak bakımı nasıl yapılır?
Kahramanmaraş'ta bir kadın depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti! - Deprem Haberleri
GÜNDEM Depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybetti!
İstanbul Bahçelievler'de boğulup yakılan Fatma Mavi vahşetinde istenen ceza belli oldu!
GÜNDEM Fatma Mavi vahşetinde istenen ceza belli oldu
Son dakika: Emekli Orgeneral Şener Eruygur son yolcuğuna uğurlandı
GÜNDEM Emekli Org. Şener Eruygur son yolcuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü patlamada 3 gözaltı - Son dakika haberi
GÜNDEM Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü patlamada 3 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.