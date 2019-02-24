Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu" ile 25-28 Şubat tarihleri arasında Moskova Sokolniki Park’ta gerçekleştirilecek Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na 13 Türk firması katılacak. Bireysellerle birlikte 18 Türk firması Türkiye’nin ayakkabı ihracatını arttırmak için fuarda çaba gösterecek. 2019 yılında tanıtım atağını İtalya’nın Garda şehrinde 12-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı ile başlattıklarını hatırlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, 2019 yılında ikinci duraklarının ise Rusya olacağını kaydetti.
RUSYA'YA AYAKKABI İHRACATINDA HEDEF 250 MİLYON DOLAR
Türkiye’de ayakkabı sektöründe iç pazarda yaşanan daralma sonrasında ayakkabı üreticilerinin ihracatı öncelikli olarak gündemlerine aldıkları bir süreç yaşandığını belirten Zandar, “Türkiye’nin ayakkabı ihracatı 2018 yılında 260 milyon çift karşılığı 888 milyon dolara ulaştı. Rusya ayakkabı ihracatımızda Irak’ı geçerek lider konuma yükseldi. 3 milyar doların üzerinde yıllık ayakkabı ithalatı yapan Rusya’ya çok daha fazla ihracat yapabiliriz. Orta vadede Rusya’ya ayakkabı ihracatında 250 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 2019 yılı ayakkabı ihracat hedefimiz ise 1 milyar dolar barajını aşmak” diye konuştu.
Türk ayakkabı ihracatçıları 2018 yılında Rusya’ya yüzde 78’lik artışla 132 milyon 131 bin dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye, Rusya’nın ayakkabı ithalatında dördüncü büyük ülke konumunda bulunuyor. İlk üç sırada ise Çin, İtalya ve Vietnam yer alıyor.
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