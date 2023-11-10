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        Ayasofya Tarihi Müzesi ara tatilde ücretsiz

        Ayasofya'nın 1700 yıllık tarihini en son teknolojilerin yardımıyla görsel ve işitsel bir şölenle anlatan Ayasofya Tarihi Müzesi, 10-19 Kasım 2023 birinci dönem ara tatilinde 6-17 yaş arasına ücretsiz olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:08
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        Ayasofya Tarihi Müzesi ara tatilde ücretsiz
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        Ayasofya Tarihi Müzesi, 10-19 Kasım 2023 birinci dönem ara tatilinde 6-17 yaş arasına ücretsiz olacak. Sultanahmet Meydanındaki ünlü Defter-i Hakani Nezareti binasında yeni açılan Ayasofya Tarihi Müzesi, Ayasofya’nın 1700 yıllık tarihini anlatıyor. En son teknolojilerin yardımıyla görsel ve işitsel bir şölen sunan müze, Ayasofya’nın tüm tarihini hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekecek şekilde ziyaretçilerine deneyimletiyor.

        Ayasofya Tarihi Müzesi, Bizans devletinin kuruluşuyla başlayıp, Ayasofya'nın bugüne gelen nihai yapısının inşasından önce ve sonra geçirdiği aşamaları son teknoloji görsel işitsel yöntemlerle anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet’in ve takip eden padişahların her birinin, özellikle de Mimar Sinan’ın Ayasofya'ya yaptıkları katkıları gözler önüne sererek günümüze kadar ulaşan Ayasofya tarihini bütünsel bir perspektif ile yaşatıyor. Müzede aynı zamanda Ayasofya koleksiyonundan büyük kısmı ilk kez sergilenen eserlere de yer veriliyor.

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        DEM Müzecilik tarafından hayata geçirilen ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ayasofya Tarihi Müzesi, Türkiye tanıtımına katkı sağlarken, çocukların ve gençlerin de tarihe olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

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        #Ayasofya Tarihi Müzesi
        #Ara tatil
        #müze
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