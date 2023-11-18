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        "Karabağ'daki birliği Gazze'de sağlayamadık"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ülkeleri, Kudüs konusunda bile güçlü bir duruş sergileyemiyor. Gazze meselesinde, Karabağ'da sağlanan güç birliğini üzülerek ifade ediyorum, sağlayamadık. Onlar Gazze'de insanları öldürüyorsa bu onların gücü değil, İslam ülkelerinin dağınıklığı. İsrail bir terör devletidir. O devletin başındaki de halkını isyan ettirir hale gelmiştir. O yüzden de eceli yakındır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:20
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        "Karabağ'daki birliği Gazze'de sağlayamadık"
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        Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle:

        "MTTB'nin kıymetli yöneticileri ve mensupları, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birliğimizin 62. genel kurulunun hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

        Bilindiği gibi MTTB'nin kuruluşu 1916'ya kadar gider. MTTB 107 yıllık tarihiyle maziden atiye kurulan bir köprüdür.

        Ayasofya'yı açmak çok şükür bize nasip oldu. Yatıp kalkıp şunu söylüyorlar: Hamas da Hamas. Kendilerine şunu söyledim. Şu ana kadar 13 bin çocuk, yaşlı, genç öldürüldü. İsrail'in elinde de şu an 10 bine yakın rehine var. Almanya olarak siz onlar için adım atın. Biz de Hamas'ın elindekileri alma gayreti içine girelim. Dik duracağız.

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        Birlik, beraberlik, inanç ve cesaret içinde hareket eden bir gençlik, inşallah bu çatı altında kendisini gösterecektir. Birliğimizin sembol isimlerinden üstadın, şura sahibi bir gençliğin yetişmesi için üzerimize düşeni yapmak bizim de boynumuzun borcudur.

        Yeni bir MTTB için Fatih Belediyesi'nin gereken adımı atması lazım. Türkiye Yüzyılı için gençlerimize gereken alt yapıyı sağlamaktır. Bunun için fiziki olarak gereğini yapmalıyız. Binlerce yıllık mirasımızın binlerce yıl devam etmesini ancak böyle sağlayabiliriz.

        Ülkemiz bir ateş çemberiyle çevrilidir. Türkiye askeri ve siyasi olarak büyümektedir. Ancak unutmayın Haçlı-Hilal olayı bitmiş değil. Lokomotif olan Türk ve İslam dünyasının önderi Türkiye'nin önüne geçmelerine fırsat vermeyeceğiz.

        Çevremize, gönül coğrafyamızın ufkuyla bakıp değerlendirmemiz gerekiyor. Suriye, Kıbrıs, Kafkasya'daki bütün meseleler böyledir. Farklı ülkelere dağılmış olarak yaşayan 7 milyon vatandaşımızla ilgili her mesele böyledir.

        Bosna'dan bize ne, Suriye'den, Karabağ'dan bize ne diyen her kim ise Türkiye'nin büyük yürüyüşüne çelme takıyordur. Ülkemizde de epeyce okumuş cahilin bulunduğu bir gerçektir. Türkiye'yi rotasından saptırmak isteyen her senaryo milletimizin iman duvarına çarpmış ve akamete uğramıştır.

        Maruz kaldığımız her saldırının mutlaka bir kaybı olmuştur. Biz İstanbul'da 1994 Mart'ından itibaren işte bunun mücadelesini verdik. Milletimizin 2 asırdır yaşadığı kayıpların giderilmesi için mücadele ettik. Hamd olsun, milletimiz bu mücadelede hep yanımızda yer aldı.

        Güya aynı ittifaklar içinde yer aldığımız ülkelerin gizli blokajlarıyla karşı karşıya kaldık. Bir de bunların içerdeki uzantıları var. Hangi projeyi hayata geçirdiysek iç ve dış sabotajcıları rağmen bu adımları attık. Gençlerimizin ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkaracağından şüphe duymuyorum. Türkiye mutlaka güçlü olmak zorunda.

        Suriye darmadağın, Irak kırılgan, Libya bütünlüğünü sağlayamadı. İsrail bölgedeki tüm ülkeleri tahrik eder hale geldi. İslam ülkeleri, Kudüs konusunda bile güçlü bir duruş sergileyemiyor. Gazze meselesinde, Karabağ'da sağlanan güç birliğini üzülerek ifade ediyorum, sağlayamadık. Onlar Gazze'de insanları öldürüyorsa bu onların gücü değil, İslam ülkelerinin dağınıklığı.

        İngiltere'de. İspanya'daki gösterileri görüyorsunuz. Biz bu soykırımların şikayetlerini gereken yerlere yapacağız. Bu bedel ödenecek. Bir siyasi partinin genel başkanı aynı Netanyahu gibi konuşuyor. Buna haddini milletimiz bildirecek. O parlamentonun çatısı altında onun gibi konuşanlar olmamalı. İsrail bir terör devletidir. O devletin başındaki de halkını isyan ettirir hale gelmiştir. O yüzden de eceli yakındır.

        Bunların geren cezayı alması şarttır. Yoksa insanlar kendisini güvende hissedemez. Her bozuk düzen gibi bu düzenin de değişmesi kaçınılmazdır. Biz bu değişim talebini her fırsatta dile getiriyoruz. Gazze'ye gönderdiğimiz yardımların ardından kanser hastalarını tedavi ediyoruz. Tedavi edilecekleri alma gayreti içindeyiz. Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz. Mısır ile görüşmelerimiz sürüyor.

        Gazze'de dökülen her gözyaşı ve kan boşa gitmeyecektir. MTTB'nin bunun bayraktarlığını yapacağına inanıyorum."

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