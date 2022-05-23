Ön çalışmaydı geçen sene. Bu sene daha detaylı çalışmalarımız olacak. Çalışmalar sırasında bazı iskeletlerden de örnekler alındı. 3 örnek üzerinde çalışma yapıldı. Örneklerin konfirmasyonu sürmekle birlikte ilk verilere göre iskeletlerin Trak kökenli olduğu ortaya çıktı. Kilisede bulunan iskeletlere yönelik olarak da bu sene çalışmalarımız olacak. Şu ana kadar 6 birey tespit ettik. Şu anda depomuzda duruyor."

Mimaroğlu, araştırmaların Anadolu insanının kökenine dair önemli veriler sunacağını da söyleyerek, "Alanda bulunan gömüler Hristiyan olduğunu düşündüğümüz ya da daha önce paganizm dönemine ait olduğunu düşündüğümüz iskeletler olmasına rağmen Anadolu insanının kökenine dair veriler aslında burada ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.