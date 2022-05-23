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Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Ayasuluk Tepesi'ndeki Saint Jean Kilisesi kazılarında bulunan 6 insan iskeleti heyecan uyandırdı. İskeletler bölgenin 800 yıl önceki demografik yapısının anlaşılması için DNA incelemesine tabi tutulacak

AA
  • 01
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu başkanlığında Ayasuluk Tepesi'nde yürütülen kazılar sonucu, daha önce bazilika olduğu düşünülen, geçen yıl ise haç planlı kilise olduğu belirlenen alanda yeni buluntular ortaya çıkarılıyor.

     
  • 02
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    AA'nın haberine göre kilise kalıntıları arasında 2020 ve 2021'de yapılan kazılarda bulunan 6 insan iskeleti, bölgeye geçen yıl kurulan mobil Antik DNA Araştırma Merkezi'nde (ADAM) incelemeye alınacak.

     
  • 03
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    Temmuz ayında başlayacak çalışma sonunda, Orta Çağ'da Ayasuluk'ta yaşayanların nüfus, köken ve hastalıklarına ilişkin verilere ulaşılması hedefleniyor.

     
  • 04
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    EKİPTE ANTROPOLOG VE GENETİK UZMANI DA VAR

    Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, Saint Jean Kilisesi'nin, Ortodoks Hristiyanlar için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

     
  • 05
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    Mimaroğlu, Hristiyanlık inancına göre İncil yazarlarından Aziz Yuhanna'nın ölümünün ardından "bema" adı verilen alanda ahşap bir mezar yapısı inşa edildiğini, daha sonra da yapının büyütülerek bazilikaya dönüştürüldüğünü kaydetti.

     
  • 06
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından bazilika planının genişletildiğini ve haç planlı bir kiliseye çevrildiğini anlatan Mimaroğlu, "Ayasofya ile çağdaş bir bazilika planından bahsediyoruz ve haç planlı bir hac merkezi. Baktığımızda İstanbul'da şu anda sadece kalıntıları olan Havarium Kilisesi planının burada uygulandığını görüyoruz. Haç planlı olması nedeniyle Ortodoks Hristiyanlar buraya hacı olmak için geliyor" dedi.

     
  • 07
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    "İSKELETLERİN BİZANS DÖNEMİNE AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

    Doç. Dr. Mimaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, Türk Tarih Kurumu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ve Efes Müzesi denetimiyle alanda 2022 çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

     
  • 08
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    "Kazı çalışmalarımız temmuz ayında başlayacak. Depoda tasnif ve düzenleme çalışması yapıyoruz. Ancak geçen yıl kazı yaptığımız alanlarda özellikle kilisenin çevresinde bulunan gömülere yönelik çalışmalarımız oldu. 
  • 09
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    Buradan çıkan iskeletlerin genelde son Bizans dönemine ait iskeletler olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında kalenin güney eteklerinde yaptığımız erken dönem çalışmalarında da birtakım önemli veriler elde ettik. Bu sene temmuz ayında kazı çalışmaları kaldığı yerden devam edecek."

     
  • 10
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    "GEÇEN YIL İNCELENEN İSKELETLERİN TRAK KÖKENLİ OLDUĞU BELİRLENDİ"

    Ekiplerinde genetik uzmanı ve antropolog olduğuna da dikkati çeken Mimaroğlu, şöyle konuştu:

     
  • 11
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    "Ekip olarak geçen sene bir mobil DNA merkezi kurarak alandan çıkan organik malzemeleri - sadece insan iskeleti olarak düşünmeyin - bitki ve diğer organik malzemelerin de DNA'sının çözümlenmesine yönelik çalışmalara başladık.

     
  • 12
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    Ön çalışmaydı geçen sene. Bu sene daha detaylı çalışmalarımız olacak. Çalışmalar sırasında bazı iskeletlerden de örnekler alındı. 3 örnek üzerinde çalışma yapıldı. Örneklerin konfirmasyonu sürmekle birlikte ilk verilere göre iskeletlerin Trak kökenli olduğu ortaya çıktı. Kilisede bulunan iskeletlere yönelik olarak da bu sene çalışmalarımız olacak. Şu ana kadar 6 birey tespit ettik. Şu anda depomuzda duruyor."

    Mimaroğlu, araştırmaların Anadolu insanının kökenine dair önemli veriler sunacağını da söyleyerek, "Alanda bulunan gömüler Hristiyan olduğunu düşündüğümüz ya da daha önce paganizm dönemine ait olduğunu düşündüğümüz iskeletler olmasına rağmen Anadolu insanının kökenine dair veriler aslında burada ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.
  • 13
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

    Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Yuhanna'nın yaşadığı ve öldüğüne inanılan bölgedeki Ayasuluk Tepesi'nde yapılan kazılarda, geçen yıl Kasım ayında, 4. yüzyıla ait kilise izine rastlandığı bildirilmişti.
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    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
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    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
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    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
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    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
  • 18
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
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    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
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    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
  • 21
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
  • 22
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
  • 23
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak
  • 24
    İzmir'de heyecan verici keşif! Ayasuluk Tepesi'nde bulunan iskeletler tarihe ışık tutacak

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