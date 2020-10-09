Aileler, yeni doğan bebekleri için isim aramak zorunda kalırlar. Hem güncel hem de anlamlı bir isim bulmak en büyük istekleridir. Bizler de yeni doğan bebeklere yardım olsun diye, analizlerimizle fayda sağlamaya çalışıyoruz.

Aybars İsminin Anlamı Nedir?

Aybars ismi, Hun kralı Atilla’nın amcasının adıdır. Ay gibi temiz, parsa benzer yırtıcı anlamında kullanılabilir. Ay Pars isimlerinin birleşiminden türemiştir. Türk isimleri kökeninden gelir. Ülkemizde bu ismin kullanım sıklığı; 127000 kişide bir olarak istatistiklere geçer.

Aybars İsmi Kuran’da geçiyor Mu?

Hayır, Türk kökenli bir isim olduğundan, kutsal kitabımızda bu isim geçmez. Ama diyanetin yayınladığı caiz olmayan isimler listesinde de bu isim yer almıyor. Gönül rahatlığıyla bu adı çocuklarınıza verebilirsiniz.

Aybars İsminin Özellikleri

Aybars adına sahip olan erkekler, çok çekici mizaca sahip oluyorlar. Hayatlarının her anında titiz ve plan dahilinde hareket etmeyi seviyorlar. Habersiz yapılan sürprizler, onları mutlu etmez. Bunun yanında iş yaşamlarında düzeni ve disiplini severler. Sosyal hayatların aranan adamlarındandır. Aile kurup bir kadına sadık olarak yaşamayı severler. Kendilerine öz kontrol yapmakta üzerlerine yoktur. Acıma ve vicdan duyguları gelişmiştir. Sabırlı ve sakin yapılarıyla hemen dikkatleri üzerlerine çekerler. Ciddiyet gerektiren işler tam anlamıyla onlara göredir. Genelde lükse para harcamayı sevmezler. Tutumludurlar. Yatırım yapmakta üstlerine yoktur. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat yaşamak isterler.