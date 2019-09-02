Aybike Esin Tumluer kimdir? Merak konusu oldu. İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterine hayat veren oyuncu Aybike Esin Tumluer de cinsiyet değiştirme ameliyatına katılan ünlüler arasına girdi. İşte Aybike Esin Tumluer ile ilgili detaylar haberimizde...

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seren Şirince ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı İlişki Durumu Karışık dizisinde çocuk bakıcısı Gülendam karakteri ile adını duyuran Aybike Esin Tumluer 1988 doğumlu. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Aybike Esin Tumluer'in adı Atlas Karan oldu.