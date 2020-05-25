Koronavirüs salgın önlemleri çerçevesinde 19 Mart’tan 11 Mayıs'a kadar market ve eczane dışındaki mağazaları kapalı olan alış veriş merkezleri için yeni bir tavsiye kararı alındı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)," Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan ve hükümetimizin, milletimizin, kamu ile özel sektörün elbirliğiyle hayata geçirme kararlılığında olduğu normalleşme takviminin ikinci aşamasına yaklaşırken tüm hazırlık ve tedbirlerimizi çalışan ve müşterilerimiz ile kamu sağlığını gözeterek hayata geçirmekteyiz. 01 Haziran 2020 tarihinde mağazalarını açacak kiracılarımıza bu süreçte tüm imkanları en üst seviyede zorlayarak her türlü desteğin sağlanmasını tavsiye ediyoruz." açıklamasında bulunuldu



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden (AYD) yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

"Salgınla mücadelede ülkemizin ortaya koyduğu başarıda katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sağlık ordumuza, salgının toplumsal hayatımız ve ekonomimiz üzerindeki etkilerini en aza indirmek için gayret gösteren hükümetimiz ile kamu otoritelerine, kamu ve özel sektör çalışanlarına ve en önemlisi alınan tedbirlere hassasiyetle uyan vatandaşlarımıza müteşekkiriz.

Gelinen aşama itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanımız 04.05.2020 tarihli basın açıklamasında, hayatın kontrollü şekilde normalleşmesi programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının talimatlarına uyulması, gerekli önlemlerin de alınması kaydıyla AVM’lerin 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle açılabileceğini belirtmişti.

Açılış sürecinde, Sağlık Bakanlığı’nca 09 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan önlemler ve İçişleri Bakanlığı’nca 11 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan genelgede belirtilen tedbirler alınarak AVM’ler faaliyete geçmiştir. Bu kapsamda denetimler de ilgili makamlarca düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. AVM yönetimlerince alınan tedbirlerin yanında AVM içindeki iş yerlerinin, çalışanların ve ziyaretçilerimizin önlemlere riayet konusundaki hassasiyeti bu sürecin en önemli unsurudur. Normalleşme Takvimi’nin birinci aşamasına katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve alınan tedbirlere hassasiyetle uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 11 Mayıs’ta faaliyetine tekrar başlayan AVM’lerimizin bünyesindeki mağazalarda gerçekleşen ciroların umut verici seviyelere çıkmış olması ekonomimizdeki normalleşme süreci açısından memnuniyet vericidir.

2020 yılına damgasını vuran COVID-19 pandemisinin küresel ölçekteki etkileri gündemde yerini korurken ülkemizin salgınla mücadele konusunda ortaya koyduğu başarı sayesinde Normalleşme Takvimi’nin ikinci ve üçüncü aşamalarının uygulamaya geçirileceği, pandeminin sosyal ve ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için el ele vermemiz gereken bir döneme giriyoruz.

Kamu sağlığı açısından alınan tedbirlere ilaveten sürecin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Normalleşme Takvimi’nde, iş ortaklarımız olarak gördüğümüz kiracılarımıza da elimizden gelen desteği en üst seviyede sağlama noktasındaki kararlığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bunun gereği olarak pek çok üyemiz tavsiye kararlarımız doğrultusunda kirasız döneme ilaveten yüzde 65’lere varan dönemsel kira indirimlerini içeren destek paketlerini kiracıları ile paylaştılar. Bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz ki; her bir üyemiz tarafından şartlarının elverdiği ölçüde, her bir kiracısının özelinde, en uygun destek paketinin oluşturulması için mümkün olan tüm imkanların seferber edilmesini elzem görüyoruz.

Tüm üyelerimiz kendi koşullarını sonuna kadar zorlayarak kiracılarına verecekleri destekleri en üst seviyeye taşımak için samimi bir gayret içerisindedir. Bu samimi yaklaşım iyi günde de kötü günde de ortak kaderi paylaşan iş ortaklığı anlayışının ve basiretli tacir olmanın gereğidir. Normalleşme Takvimi’nde, iş ortaklarımız olarak gördüğümüz kiracılarımız ile karşılıklı fedakarlıklar konusunda bundan evvel olduğu bundan sonra da diyalog içerisinde olmayı önemsiyoruz. Nitekim bu zamana dek bu girişimler neticesinde kiracılara ciddi destekler sağlanmış olup bundan sonraki süreçte de aynı iyi niyet ortamının devam etmesini her iki tarafa da öneriyoruz.

Sosyal ve ekonomik hayatta dayanışmayı hakim kılarak el ele vermemiz, işlerimizi nasıl büyüteceğimize, istihdamı nasıl artıracağımıza, müşterilerimize nasıl daha iyi hizmet vereceğimize odaklanmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bizim bu ülkenin aydınlık yarınlarına inanan, güvenen insanların yüzünü güldürme sorumluluğumuz olduğuna ve bunun için var gücümüzle çalışmak, el uzatanın elinden tutmak gerektiğine olan inancımızla 01 Haziran’da güçlü bir şekilde ekonominin çarklarını çevirmeye hız vereceğiz. Ülke ekonomisi ve özellikle Türk Organize Perakendecilik Sektörü için hayati öneme sahip AVM’lerin bünyesinde yer alan 58 Milyar dolarlık yatırım değerine sahip olan ve 520 bin kişiye istihdam sağlayan ekosistemi korumak için gerekli her türlü adımı atacağız. Bu adımlar kapsamında ekosistemimize zarar verecek şekilde basında AVMlere gidilmemesi yönünde mesnetsiz ifadelerin bir karşılığının olmadığı da yapılan denetimlerde ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle 1 Haziran itibariyle tüm AVM’lerin tam kadro ve tüm markaları ile açılarak ekonomiye katkı sağlama amacına destek olmasını önermekteyiz. Bu çerçevede Ramazan ayında olmamız nedeniyle önerilen esnek çalışma saati uygulamasının da her AVM özelinde tekrar değerlendirilmesini, çalışma saatinde, şartların gerektirmesi halinde, kalıcı olmamak kaydıyla her iki taraf menfaatine en uygun saatin belirlenmesi hususunda da tarafların işbirliği içerisinde olmasını tavsiye ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan ve hükümetimizin, milletimizin, kamu ile özel sektörün elbirliğiyle hayata geçirme kararlılığında olduğu Normalleşme Takvimi’nin ikinci aşamasına yaklaşırken tüm hazırlık ve tedbirlerimizi çalışan ve müşterilerimiz ile kamu sağlığını gözeterek hayata geçirmekteyiz. 01 Haziran 2020 tarihinde mağazalarını açacak kiracılarımıza bu süreçte tüm imkanları en üst seviyede zorlayarak her türlü desteğin sağlanmasını tavsiye ediyoruz.

Normalleşme Takvimi’nin tüm paydaşlarca elbirliği ile yürütülmesi ve dayanışmanın hakim kılınması dileğiyle; salgınla mücadelede canla başla görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile tedbirlere uyma konusunda gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Ülkemiz ve dünyanın, salgınının sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerinden en kısa zamanda tamamen kurtulması en büyük temennimizdir. Ramazan Bayramının manevi ikliminin ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini, bayramın gelecek güzel günlerin habercisi olmasını diliyoruz."

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