Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! Aydemir Akbaş kimdir?
Aydemir Akbaş'tan sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Aydemir Akbaş iki kez kanseri yenmiş üçüncü kez kansere yakalanmıştı. Peki, "Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Aydemir Akbaş'ın hayatı ve filmleri...
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 88 yaşındaki oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kaldırıldığı hastenede yoğun bakıma alınan Aydemi Akbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Peki, "Aydemi Akbaş kimdir, kaç yaşında nereli?" İşte Aydemi Akbaş'ın biyografisi ve rol aldığı filmler...
AYDEMİR AKBAŞ VEFAT ETTİ!
Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti
Aydemir Akbaş'tan acı haber geldi. Dün, yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Akbaş, yaşamını yitirdi.
Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.
Tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti.
AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?
1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul Feriköy'de doğdu. Babası Balkan Savaşları'nda İstanbul'a geldi. Amcası ise Hareket Ordusu mensubuydu. Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı
Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife", "Ferhat ile Şirin" gibi oyunlarda rol aldı.
1968 yılında, Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada "Nikâh Kağıdı", Düşenin Dostu" oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.
Aydemir Akbaş, sinemaya, 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce "Keşanlı Ali Destanı"nın ilk tiyatro gösteriminde (31 Mart 1964) hem sahne amirliği yapmış hem de "Sipsi Selim" karakterine hayat vermiştir.
Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.
Şafak Sezer ile "Kolpaçino" serilerinde rol aldı.
Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturmuştur. Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.