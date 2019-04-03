"Dertler paylaşmadan hafiflemiyor" diyen Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile kamera karşısına geçerek, hayatlarındaki en kötü, en üzücü, en mutluluk verici, en utandıkları ve en korktukları anları paylaştı.

Takipçilerinin de yüzde yüz dürüst olmak koşuluyla kendi deneyimlerini yorumlara yazmasını isteyen şarkıcı, acıların paylaşarak hafiflediğini, mutluluğun da paylaşarak çoğaldığını bu yüzden hep beraber bir toplu terapi seansı yapmaya karar verdiklerini açıkladı.

"Başımızda bir uzman yok ama en iyi terapist zaten insanın kendisi değil midir?" diyen Aydilge'nin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.