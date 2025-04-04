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        Haberler Magazin Aydilge: Testlerim temiz çıktı - Magazin haberleri

        Aydilge: Testlerim temiz çıktı - Magazin haberleri

        Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Aydilge, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi. Şarkıcı; "Hayat şaşırtır hep zaten" diyerek test sonuçlarının temiz çıktığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:25
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        "Testlerim temiz çıktı"
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        Aydilge, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendiriyordu. Uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi gören ve yeni operasyonlara hazırlandığını duyuran Aydilge, yaşadığı komplikasyonlar ve fiziksel acıların yanında psikolojik olarak da zorlu bir dönemden geçtiğini ifade etmişti.

        Şarkıcı, Yaren leyleğin ziyaretinin ardından sağlık durumunun kötüye gittiğini ve son altı gündür hastane ile ev arasında gidip geldiğini belirterek, test sonuçları için sevenlerinden iyi dilekler istemişti.

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        "TESTLERİM TEMİZ ÇIKTI"

        Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda müjdeli haberi verdi. "Hayat şaşırtır hep zaten. Testlerim temiz çıktı" notunu düşen sanatçı, bu mesajına 'Hayat Şaşırtır' adlı şarkısının sözlerini de ekleyerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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