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Geçtiğimiz haziran ayında hayatınızı Utku Barış Andaç ile birleştirdiniz. Evlilik sonrası neler hissediyorsunuz?

Utku benim, sonsuz sevgilim... Birbirimizi ilk gördüğümüz anda, aslında önceki yaşamlarımızda da beraber olduğumuzu hissettik ve o andan itibaren hiç ayrılmadık. Zaten kalben evliydik, belki de yüzyıllardır evliydik. Hiç ayrılmadık ki. O yüzden evlendikten sonra bir değişiklik oldu diyemem ama Utku'nun hayatıma girişiyle çok büyük değişiklikler oldu tabi. Kayıp parçam tamamlandı.