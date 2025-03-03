Aydilge’den, dikkat çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Sosyal medyada bulunduğu paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Aydilge, bu kez erken Kadınlar Günü mesajıyla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, 'Yalnız Değilsin' şarkısı eşliğinde hazırladığı videoda, toplumda yaygın olarak kullanılan ve kadınlarla ilgili olumsuz yargılar içeren çeşitli ifadeleri sıralayarak, kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Aydilge, sarı kartlara yazdığı, toplumda sıkça duyulan ve kadınları aşağılayan bazı kalıp yargılara yer verdiği; "Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin", "Kocanın vurduğu yerde gül biter", "Kızını dövemeyen, dizini döver", "Oğlan doğuran övülsün, kız doğuran dövülsün", "Saçı uzun, aklı kısa", "Kadın erkeğin elinin kiridir" gibi cümlelerin ardından şarkısında geçen şu ifadelere yer verdi; "Yeter! Bazen de umutların tam tükendiği her gecenin bir sabahı var. Sen gülümse… Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.