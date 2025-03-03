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        Haberler Magazin Aydilge’den, dikkat çeken Kadınlar Günü paylaşımı - Magazin haberleri

        Aydilge’den, dikkat çeken Kadınlar Günü paylaşımı

        Şarkıcı Aydilge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınların toplumdaki yeri ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken bir video paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 22:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:21
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        Dikkat çeken Kadınlar Günü paylaşımı
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        Sosyal medyada bulunduğu paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Aydilge, bu kez erken Kadınlar Günü mesajıyla dikkat çekti.

        Ünlü şarkıcı, 'Yalnız Değilsin' şarkısı eşliğinde hazırladığı videoda, toplumda yaygın olarak kullanılan ve kadınlarla ilgili olumsuz yargılar içeren çeşitli ifadeleri sıralayarak, kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

        Aydilge, sarı kartlara yazdığı, toplumda sıkça duyulan ve kadınları aşağılayan bazı kalıp yargılara yer verdiği; "Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin", "Kocanın vurduğu yerde gül biter", "Kızını dövemeyen, dizini döver", "Oğlan doğuran övülsün, kız doğuran dövülsün", "Saçı uzun, aklı kısa", "Kadın erkeğin elinin kiridir" gibi cümlelerin ardından şarkısında geçen şu ifadelere yer verdi; "Yeter! Bazen de umutların tam tükendiği her gecenin bir sabahı var. Sen gülümse… Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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        Şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bu videonun altına şu notu düştü; "Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne 5 gün kala paylaşmak istedim. Çünkü biz bu cümleleri her gün duyuyoruz... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz şimdiden kutlu olsun"

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydilge
        #8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
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