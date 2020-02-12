Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Arelya Karasoy, Cansu Ayyıldız, Semra Özer, Hazal Selin Arifoğlu, Ece Hocaoğlu (Erce Kasapoğlu, Berra Eren)
Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Zuhal Çetin, Bengisu Aygün, Ece Erol, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Tuana Öztürk, Zeynep Batmaz, Şevval Burnazlar, Ece Deniz Uçarı, Gökçe Akkaya)
Setler: 30-28, 25-18, 25-15
Süre: 84 dakika (32, 28, 24)
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