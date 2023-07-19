Aydın'da 8 kişinin öldüğü restorandaki patlamaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

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"TÜPLERİN İÇERİDE BULUNMASI İŞLETME KUSURU" Raporda, kazaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Tüplerin içeride bulunması bina kusuru değil işletme kusurudur. Gerek kendi üzerindeki vidalı vanası arızalı olan, gerekse çalışmakta olan tüplerin kazanın olmasında bir etkisi yoktur.

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Vanası arızalı olan tüp en az 4 gündür restoranda durmaktadır, kaza tüp dağıtım elemanının müdahalesi ile meydana gelmiştir. İşletme içerisindeki tüp tesisatının birçok hatası bulunmaktadır. Mevcut tesisatın onaylı projesi yoktur. Kabul edilebilir değildir. Ancak kaza, tesisatın bir hatasından da kaynaklanmamıştır. Öncelikle boş ya da dolu LPG tüpü, işletme içerisinde olmamalıydı. Vanası arızalı olan tüp için arızalı tüp prosedürü uygulanmalıydı.