        Aydın'da babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuk fenalaşarak öldü | Son dakika haberleri

        Aydın'da babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki çocuk fenalaşarak öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, babasının iki kişiyle kavga ettiği sırada fenalaşan 13 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 20:11 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:12
        Aydın'ın Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

        Bu sırada babasının kavga ettiğini gören Ümit A, bir anda fenalaştı.

        Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

