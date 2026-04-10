Aydın'da cam silerken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Aydın'ın merkez Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'nde bulunan bir binanın 5'inci katındaki daireye temizliğe giden 44 yaşındaki Dilek Turan, saat 19.00 sıralarında dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Turan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.