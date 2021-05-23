Masaj salonuna korona baskını: 14 kişiye ceza yağdı 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle kapalı olması gereken masaj salonuna müşterilerin girdiği bilgisini edinen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde masaj salonuna baskın düzenledi.

Yapılan baskında salon içerisinde 4 yabancı uyruklu kadın ve 14 müşteri olduğu tespit edildi. Masaj salonu hakkında gerekli tutanaklar düzenlenirken, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye toplam 44 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

İHA'nın haberine göre; 4 yabancı uyruklu kadın sınır ise dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.