Aydın'da motosikletlinin öldüğü kaza kamerada 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu Gerenkova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, plakasız olduğu öğrenilen motosikletiyle İncirliova’dan Efeler ilçesi istikametine seyir halinde olan kasksız Cemil Sekman, sol şeride geçmek istedi. O sırada arkadan gelmekte olan Filiz C. yönetimindeki 35 FC 151 plakalı otomobil motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Sekman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Sekman, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Filiz C. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde; Cemil Sekman'ın motosikletiyle seyir halindeyken, bir anda sol şeride geçmeye çalıştığı anda arkadan gelen otomobilin çarpması ve yola savrulması yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.