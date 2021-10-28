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Aydın'da Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 144 sikke ele geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 4 şüpheli tarihi eser ticareti yaptığı sırada, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişinin de jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 144 sikke ele geçirildi

Aydın'da Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 144 sikke ele geçirildi
Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 144 sikke ele geçirildi
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DHA

Olay, kırsal Gayre Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 2 şüphelinin tarihi eser ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, Gayre Mahallesi'nde alışveriş yapmak üzere olan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. DHA'nın haberine göre; tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen A.O.D. ve M.G.´nın adreslerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 12 sikke ve Osmanlı dönemine ait 132 sikke olmak üzere toplamda 144 sikke ele geçirildi. Ayrıca birde kurusıkı tabanca bulundu.

Yakalanan şüphelilerden 2'sinin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtilirken, A.O.D. ve M.G.´nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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