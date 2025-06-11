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        Haberler Gündem Aydın'da tur otobüsünün önünü kesip taşlayan 1 kişi daha yakalandı - Güncel haberler

        Aydın'da tur otobüsünün önünü kesip taşladılar

        Aydın Didim'de trafikteki tartışmanın ardından tur otobüsünü taşlayıp sürücüsünü yaralayan kişilere yönelik soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 01:44 Güncelleme: 11.06.2025 - 02:18
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        Tur otobüsünün önünü kesip taşladılar
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        Akbük Mahallesi'nde tur otobüsünün önünün kesilip taşlanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

        AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayda tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 adet trafik cezası uygulanmış, 61 bin 741 lira idari para cezası kesilmiştir. Suça karışan 3 araç ise 15 gün süreyle trafikten menedilerek Didim otoparkına çekilmiştir. Bu tür zorbalıklarla ve magandalıklarla, kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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        Akbük Mahallesi'nde dün, içinde yabancı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E. (58), henüz belirlenemeyen nedenle Akbük Mahallesi'nde trafikte otomobildeki kişilerle tartışmıştı.

        Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesmiş, otobüs sürücüsüne küfür eden zanlılar, aracı taşlamıştı.

        Hafif yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Jandarma, tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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