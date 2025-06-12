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        Haberler Gündem Aydın'daki çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı - Güncel haberler

        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı, evde 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 21:54 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:00
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        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
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        Orta Mahalle 209 Sokak'ta A.D'ye ait evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi.

        Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

        Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi.

        Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

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        Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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