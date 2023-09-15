Aydın'daki makilik alan yangını kontrol altında

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın Söke'de yerleşim yerine yakın bölgedeki makilik alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol alındı
Giriş: 15.09.2023 - 00:42 Güncelleme: 15.09.2023 - 00:42
Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
AA'nın haberine göre; yerleşim alanına yakın bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.