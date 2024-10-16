163 kilometre olarak tasarlanan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometresi daha önce trafiğe açılmıştı. Şimdi ise kalan 70 kilometrelik kısmı daha tamamlandı ve otoyolun tamamının ne zaman açılacağı belirlendi. Yeni otoyolla beraber, iki şehir arası mesafe 2 saatten, 55 dakikaya düşecek. Peki, Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...