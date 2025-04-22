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        Haberler Gündem Güncel Aydın haberleri: Şüpheyle eve yerleştirilen kamera, bakıcı şiddetini ortaya çıkardı! - Korkunç görüntü! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Şüpheyle eve yerleştirilen kamera, bakıcı şiddetini ortaya çıkardı!

        Aydın'da şüphe üzerine eve yerleştirilen güvenlik kamerası, bakıcı şiddetini ortaya çıkardı. Olayda 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan 62 yaşındaki bakıcı Hatice Kaplan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:38
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        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki R.H.K.’ye şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip gözaltına alınan bakıcı Hatice Kaplan (62), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, Efeler ilçesinde meydana geldi. Sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi M.K., yaklaşık 4 ay önce çocukları R.H.K.'nin bakımını üstlenmesi için Hatice Kaplan ile anlaştı.

        ŞÜPHE ÜZERİNE KAMERA YERLEŞTİRDİLER

        Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenip evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Kaplan’ın R.H.K.’yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü.

        TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

        Çift, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kaplan, tutuklandı.

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