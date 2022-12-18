Aydın'da 150 deve güreşti; 10 bin kişi izledi



Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Buharkent ilçesinde 150 devenin katılımı ile geleneksel güreşler yapıldı. 10 bin kişinin izlediği güreşlerde, renkli görüntüler oluştu.

Buharkent Belediyesi'nce devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için düzenlenen deve güreşleri, Buharkent Deve Güreş arenasında yapıldı. Güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 150 namlı deve katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı güreşlerde, kazanan develerin sahiplerine protokol üyelerince kupaları verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı güreşleri, Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, siyasi parti temsilcilerinin de aralarında 10 bin kişi izledi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sezonun en büyük deve güreşi organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Erol, "Seyir ve otopark açısından bakıldığında deve güreşi sahamız, bölgenin en güzel güreş sahası. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen 150 pehlivan devemiz, burada izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Önceki yıl pandemiden dolayı güreşlerimizi yapamamıştık, geçen yıl yaptık. Bu yıl da deve güreş festivalimize oldukça yoğun bir ilgi var. Hava da çok güzel. Yörük kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu da başarıyoruz. Bundan sonra da deve güreşlerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Buharkent Bahattin ALBAYRAK

2022-12-18 16:46:11



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