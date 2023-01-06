Aynı tümülüste 2'nci kez kaçak kazı yaparken yakalandılar

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da, milattan önce 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda 2'nci kez kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i, yakalandı. Firari E.T.'nin de aralarında olduğu 3 şüphelinin, daha önce de aynı yerde kaçak kazı yaparken yakalandığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdoğan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, milattan önce 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin, dün akşam bölgeye düzenlediği operasyonda, 2 kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i yakalandı. Şüphelilerden S.E., İ.Ö. ve E.T.'nin, aralık ayında da aynı yeri kepçeyle kazarken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. S.E. ve İ.Ö.'nün, serbest kaldıktan sonra bu kez arkadaşlarını da yanlarına alıp, 9 kişiyle aynı yeri kazmaya gittiği belirlendi. E.T.'nin ise ekipleri fark edip, kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Bozdoğan Burhan CEYHAN
2023-01-06 17:31:34
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