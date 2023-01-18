Evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne ve 2 çocuğu öldü



Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenen Gamze Kılınç (24) ile çocukları Özcan Alkan Kılınç (5) ve Zübeyde Ayla Kılınç (3) hayatını kaybetti.

Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde, Yüksel Kılınç'a ait 2 katlı bir binanın üst katındaki evde, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Hem elektrik hem de odun sobasının kullanıldığı evde çıkan yangında, dumanlar kısa sürede evi kapladı. İçerde mahsur kalan Gamze Kılınç ile çocukları Özcan Alkan Kılınç ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Çiftçilik yapan ve olay sırasında dışarda olan Yüksel Kılınç, eve geldiğinde, dumanı fark edip içeri girdiğinde, eşi ve 2 çocuğunu hareket buldu.

Kılınç´ın ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılan anne ve 2 çocuğunun yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Gamze Kılınç ve çocuklarının cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, evdeki içten içen yanarak yoğun dumana neden olan yangını su sıkarak söndürdü.

Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karacasu Burhan CEYHAN Bahattin ALBAYRAK

2023-01-18 16:10:49



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