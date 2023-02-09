Depremde hayatını kaybeden Büşra öğretmen, Aydın'da toprağa verildi



Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR /(Aydın), (DHA) -GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine 3 yıl önce atanıp, depremde yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni Büşra Bilginer'in (25) cenazesi, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde Gönül ve Aydın Bilginer çiftinin kızı Büşra Bilginer, 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2020'de Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 13 Kasım İlkokulu'na İngilizce öğretmeni olarak atandı. 3 yıldır burada görev yapan Bilginer, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Serap Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Bölgede arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, dün saat 02.30 sıralarında Büşra Bilginer'in cansız bedenine ulaştı.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Büşra Bilginer'in cenazesi, memleketi Aydın'a getirildi. Cenaze, evin önüne geldiğinde yakınları gözyaşı döktü. Baba Bilginer, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Allah, bir daha hiç kimseye böyle evlat acısı yaşatmasın. Kızımı buradan sağ gönderdik. Fakat saatler sonra acı haberini aldık. Evimizin tek kızıydı. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. Anne Bilginer de kızının tabutunun önünde gözyaşı döküp, "Büşra, 3 yıl önce öğretmen olmuştu. Çok mutluydu ve neşeliydi. Kızımın mürüvvetini görecektim. Ama şimdi duvağını kızımın tabutunun üzerinde toprağa vermenin acısını ve üzüntüsünü yaşıyorum" diye konuştu.

Dua edilip, helallik alınmasını ardından Büşra'nın omuzlarda taşınan tabutu, Atça Meydanı'na getirildi. Bilginer ailesi, kızlarının tabutlarının önünde duran fotoğrafa bakıp, gözyaşı döktü. Bilginer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Atça Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ayrıca Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile çok sayıda kişi katıldı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK

2023-02-09 18:00:09



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