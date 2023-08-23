Nazilli Belediyespor'da Baran Işık tamam

NAZİLLİ, (DHA)TRANSFERDE Barış Örücü, Anıl Taşdemir, Berkant Kavzar, Ekrem Çalışanlar, Ozan Can Oruç, Ali Karakaya, Yunus Emre Karakaya ve Özkan Taştemur'u kadrosuna dahil eden TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, orta saha Baran Işık'ın da işini bitirdi. Son olarak Ergene Velimeşespor'da forma giyen, bonservisi Tuzlaspor'da bulunan oyuncu ile resmi sözleşme imzaladı. Ergene Velimeşe´de profesyone futbol hayatına başlayan 24 yaşındaki Baran Işık 3'üncü Lig´de Play Off şampiyonluğu yaşadı. Ardından Diyarbekirspor, Tuzlaspor ve son olarak yeniden Ergene Velimeşespor forması giyen oyuncu, geçtiğimiz yıl 2'nci ve 3'üncü Lig´de toplam 29 maça çıktı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-08-23 11:37:44