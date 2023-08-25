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        1 ton 30 kilogram esrarla yakalanan baba oğul tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:02 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:03
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        1 ton 30 kilogram esrarla yakalanan baba oğul tutuklandı
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        Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Köşk ilçesinde bir arazide kenevir yetiştiren baba ve oğlu jandarma tarafından yakalandı. Arazide yapılan aramalarda ise toprağa gömülü bir ton 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Efeler Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kızılcaköy Mahallesi'nde Mehmet Abacı (50) ile oğlu Resul Abacı'nın (22) arazilerinde yetiştirdikleri kenevir bitkisinin hasadını yaparak ticaretini yapmak istedikleri bilgisini elde etti. Operasyon düzenleyen ekipler, baba ve oğlunu gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından arazide narkotik köpeği 'Galip' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği noktaya yoğunlaşan ekipler, toprağa gömülü bir ton 30 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Mehmet Abacı ve oğlu Resul Abacı ifade işlemleri ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Köşk Burhan CEYHAN

        2023-08-25 12:01:36

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