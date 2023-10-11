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        Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945: 0-2

         ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda Nazilli Belediyespor, evinde Hacettepe 1945'e 2-0 yenilerek havlu attı. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ikinci yarının 54 ve 78'inci dakikalarında Fatih Karslı'nın attığı gollerle kazanan konuk ekip, siyah-beyazlıları eleyerek adını üst tura yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:01
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        Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945: 0-2
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         ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda Nazilli Belediyespor, evinde Hacettepe 1945'e 2-0 yenilerek havlu attı. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ikinci yarının 54 ve 78'inci dakikalarında Fatih Karslı'nın attığı gollerle kazanan konuk ekip, siyah-beyazlıları eleyerek adını üst tura yazdırdı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

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