Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945: 0-2
ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda Nazilli Belediyespor, evinde Hacettepe 1945'e 2-0 yenilerek havlu attı. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ikinci yarının 54 ve 78'inci dakikalarında Fatih Karslı'nın attığı gollerle kazanan konuk ekip, siyah-beyazlıları eleyerek adını üst tura yazdırdı.
Giriş: 11.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:01
ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda Nazilli Belediyespor, evinde Hacettepe 1945'e 2-0 yenilerek havlu attı. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ikinci yarının 54 ve 78'inci dakikalarında Fatih Karslı'nın attığı gollerle kazanan konuk ekip, siyah-beyazlıları eleyerek adını üst tura yazdırdı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,