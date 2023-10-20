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        El yapımı patlayıcıyla define arayan 9 şüpheliye gözaltı

        AYDIN'ınDidim ilçesinde el yapımı patlayıcıyla SİT alanında define arayan 9 şüpheli polisin havadan İHA desteğiyle düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda el yapımı patlayıcı ve kazı malzemeleri ele geçirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:15
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        El yapımı patlayıcıyla define arayan 9 şüpheliye gözaltı
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        AYDIN'ınDidim ilçesinde el yapımı patlayıcıyla SİT alanında define arayan 9 şüpheli polisin havadan İHA desteğiyle düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda el yapımı patlayıcı ve kazı malzemeleri ele geçirildi. 

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarihi eser aramak için SİT alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) kullanıldığı hava destekli operasyonda sabah saatlerinde kaçak kazı yapan şüphelilerin yeri belirlendi. Söz konusu araziye düzenlenen operasyonda 9 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 jeneratör, 1 şarjlı matkap bataryası, 1 hilti, 1 batarya şarj aleti, 24 el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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