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        Nazilli'ye güçlü rakip

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 mağlubiyetten sonra 1461 Trabzon'u deplasmanda 2-0 yenerek yeniden yükselişe geçen Nazilli Belediyespor, yarın yarıştaki iddialı rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak. Nazilli Belediyespor bu maç öncesi grupta 22 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada bulunuyor. Esenler Erokspor ise 24 puanla ikinci basamakta yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:21
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        Nazilli'ye güçlü rakip
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 mağlubiyetten sonra 1461 Trabzon'u deplasmanda 2-0 yenerek yeniden yükselişe geçen Nazilli Belediyespor, yarın yarıştaki iddialı rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak. Nazilli Belediyespor bu maç öncesi grupta 22 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada bulunuyor. Esenler Erokspor ise 24 puanla ikinci basamakta yer alıyor.

        FURKAN'A ADANA DEMİR KANCASI

        Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, katıldığı bir canlı yayında Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'un 21 yaşındaki ön libero Furkan Apaydın'la ilgilendiğini açıkladı. Bu sezon oynanan 11 maçın hepsinde ilk 11'de yer alan Furkan, 4 kez rakip fileleri sarstı. Genç futbolcunun devre arasında bonservis bedeli karşılığında satılması bekleniyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-11-04 10:21:26

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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