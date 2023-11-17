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        Aydın voleybolda Muratpaşa önünde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:48
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        Aydın voleybolda Muratpaşa önünde
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        SULTANLARLigi'ndeson olarak evinde Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'la karşılaşacak. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

        Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alan 7 puanlı Aydın temsilcisi 10'uncu sırada; 4 galibiyet, 3 yenilgi alan 12 puanlı Muratpaşa ise 5'inci basamakta yer alıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-11-17 11:39:56

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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