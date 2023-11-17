Aydın voleybolda Muratpaşa önünde

SULTANLARLigi'ndeson olarak evinde Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'la karşılaşacak. Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alan 7 puanlı Aydın temsilcisi 10'uncu sırada; 4 galibiyet, 3 yenilgi alan 12 puanlı Muratpaşa ise 5'inci basamakta yer alıyor.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

2023-11-17 11:39:56

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