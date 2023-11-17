Kamyonet, 20 metreden yuvarlandı: 2 ölü
AYDIN'ınÇine ilçesinde kontrolden çıkarak 20 metreden yuvarlanan sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Mustafa Yıldırım (70) ile yanındaki Mustafa Yalçınkaya (68) hayatını kaybetti.
AYDIN'ınÇine ilçesinde kontrolden çıkarak 20 metreden yuvarlanan sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Mustafa Yıldırım (70) ile yanındaki Mustafa Yalçınkaya (68) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Bedirler Mahallesi Alakilise mevkisinde meydana geldi. Efeler ilçesi istikametinden Bahçearası Mahallesi'ndeki semt pazarında tezgah açmaya giden Mustafa Yıldırım (70) yönetimindeki 09 EP 338 plakalı sebze yüklü kamyonet, 20 metreden yuvarlandı. . Kazada sürücü Mustafa Yıldırım ve yanındaki Mustafa Yalçınkaya hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.