Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Aydın'ınGermencik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldüren Güven Güngören (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.