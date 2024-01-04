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        Dere yatağında altın arayan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı

        AYDIN'da, dere yatağında kendi imkanlarıyla kurdukları düzenekle izinsiz altın arayan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:30
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        Dere yatağında altın arayan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı
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        AYDIN'da, dere yatağında kendi imkanlarıyla kurdukları düzenekle izinsiz altın arayan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yürütürken, dere yatağında hareketlilik olduğunu fark etti. Ekipler, kendi imkanlarıyla kurdukları düzenekle altın arayan 6 şüpheliyi tespit etti. İzinsiz altın arayan Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. gözaltına alındı. Kurulan düzeneğe el koyulurken, 6 şüpheli hakkında 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçundan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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