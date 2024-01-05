Kuşadasıspor'da stoper takviyesi TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ara transferin hareketli kulübü Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran'ı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Darıca formasıyla 12 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan kariyerinde daha önce amatör olarak Kırşehir Çayağzıspor ve Bartınspor'da forma giydi.

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ara transferin hareketli kulübü Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran'ı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Darıca formasıyla 12 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan kariyerinde daha önce amatör olarak Kırşehir Çayağzıspor ve Bartınspor'da forma giydi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,