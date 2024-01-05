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        Kuşadasıspor'da stoper takviyesi

         TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ara transferin hareketli kulübü Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran'ı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Darıca formasıyla 12 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan kariyerinde daha önce amatör olarak Kırşehir Çayağzıspor ve Bartınspor'da forma giydi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:00
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        Kuşadasıspor'da stoper takviyesi
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         TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ara transferin hareketli kulübü Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran'ı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Darıca formasıyla 12 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan kariyerinde daha önce amatör olarak Kırşehir Çayağzıspor ve Bartınspor'da forma giydi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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