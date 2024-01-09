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        Kuşadası'nda yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

         AYDIN'ınKuşadası ilçesinde FETÖ/PDY üyesi O.A., evine düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:00 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:05
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        Kuşadası'nda yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
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         AYDIN'ınKuşadası ilçesinde FETÖ/PDY üyesi O.A., evine düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Aydın Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) koordineli çalışmasıyla 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan aranan FETÖ/PDY üyesi O.A.'nın Kuşadası'nda olduğu belirlendi. O.A., kaldığı Yaylaköy Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonla yakalandı. O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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