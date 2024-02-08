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        Kaçak göçmenler, insansız hava aracıyla tespit edilip yakalandı

        AYDIN'ınDidim ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 23 kaçak göçmen ile 3 organizatör, saklandıkları makilikte insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:00
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        Kaçak göçmenler, insansız hava aracıyla tespit edilip yakalandı
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        AYDIN'ınDidim ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 23 kaçak göçmen ile 3 organizatör, saklandıkları makilikte insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisar Mahallesi 40 Evler mevkisinde bir grup kaçak göçmenin deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İHA destekli yapılan operasyonda makilikte saklanmış kaçak göçmenler tespit edildi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, 23 kaçak göçmen ile organizatör şüphelileri U.Z., M.C. ve E.A. yakalandı. Çevrede yapılan aramalarda 1 tekne, 1 lastik bot, 50 litrelik bidonlar içerisinde benzin ve 7 şişirme pompası ele geçirildi. 3 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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