Aydın'da 2023 yılında uyuşturucu operasyonlarında 415 kişi tutuklandı

Aydın'da geçen yıl, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 415'inin tutuklandığı bildirildi.

Aydın Valiliği, kentte güvenlik güçlerinin 2023 yılında 5 bin 130 uyuşturucu olayına müdahale ettiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 3 bin 62 olaya ilişkin soruşturma yürüttü.

Operasyonlarda, 37 kilogram 325 gram sentetik uyuşturucu, 23 kilogram 98 gram esrar, 424 gram eroin, bir kilogram 191 gram kokain, 714 kök keneviri, 4 bin 62 sentetik ecza, 362 uyarıcı hap ve 11 bin 263 skunk ele geçirildi, 246 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 2 bin 68 olaya müdahale etti.

Operasyonlarda 15 kilogram sentetik uyuşturucu, bir kilogram 158 gram esrar, 22 bin 415 kök keneviri ve 8 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi, 169 şüpheli tutuklandı.

Kentteki uyuşturucu operasyonlarında geçen yıl 415 şüpheli tutuklandı.

Açıklamada, Aydın'da suçla mücadeleye kararlılık devam edileceği ve vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.