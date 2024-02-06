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        Aydın'da yol kenarındaki tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 00:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:55
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        Aydın'da yol kenarındaki tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Olcay Çatalbaş (33) idaresindeki 09 EG 668 plakalı motosiklet, Aydın-İzmir D-550 kara yolunun kenarındaki tabelaya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Çatalbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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