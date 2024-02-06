Aydın'da yol kenarındaki tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Olcay Çatalbaş (33) idaresindeki 09 EG 668 plakalı motosiklet, Aydın-İzmir D-550 kara yolunun kenarındaki tabelaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Çatalbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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