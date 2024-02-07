Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da iki hasta ambulans uçakla hastaneye ulaştırıldı

        Aydın'da yenidoğan yoğun bakımda yatan bir bebek ile yoğun bakımda tedavi gören bir hasta, ambulans uçakla Ankara'daki hastanelere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iki hasta ambulans uçakla hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da yenidoğan yoğun bakımda yatan bir bebek ile yoğun bakımda tedavi gören bir hasta, ambulans uçakla Ankara'daki hastanelere ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünce, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesinde yenidoğan yoğun bakımda yatan 99 günlük Ertuğrul Soydemir'in, endoskopik fenestrasyon ihtiyacı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakli için hava ambulansı talep edildi.

        Yenidoğan yoğun bakımdan alınan Soydemir, İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirildi.

        Kuşadası Devlet Hastanesinde 3. basamak yoğun bakımı bulunan Hüseyin Şehirli'nin de tedavisinin Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmesi için istenilen hava ambulansı talebi de uygun görüldü.

        Şehirli, getirildiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Soydemir ile ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Çerçioğlu pazar yerini gezdi
        Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Çerçioğlu pazar yerini gezdi
        Kuşadasıspor'a Palaz geliyor
        Kuşadasıspor'a Palaz geliyor
        Aydın'da 2023 yılında uyuşturucu operasyonlarında 415 kişi tutuklandı
        Aydın'da 2023 yılında uyuşturucu operasyonlarında 415 kişi tutuklandı
        Nazilli'de depremzede öğrenciler için etkinlik düzenlendi
        Nazilli'de depremzede öğrenciler için etkinlik düzenlendi
        Aydın'da otomobil durakta bekleyenlere ve trafoya çarptı, 3 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobil durakta bekleyenlere ve trafoya çarptı, 3 kişi yaralandı
        Kuyucak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kuyucak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı