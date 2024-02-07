Aydın'da iki hasta ambulans uçakla hastaneye ulaştırıldı

Aydın'da yenidoğan yoğun bakımda yatan bir bebek ile yoğun bakımda tedavi gören bir hasta, ambulans uçakla Ankara'daki hastanelere ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesinde yenidoğan yoğun bakımda yatan 99 günlük Ertuğrul Soydemir'in, endoskopik fenestrasyon ihtiyacı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesine nakli için hava ambulansı talep edildi.

Yenidoğan yoğun bakımdan alınan Soydemir, İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirildi.

Kuşadası Devlet Hastanesinde 3. basamak yoğun bakımı bulunan Hüseyin Şehirli'nin de tedavisinin Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmesi için istenilen hava ambulansı talebi de uygun görüldü.

Şehirli, getirildiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Soydemir ile ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.