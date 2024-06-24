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        Mehmet Batu'nun öldüğü kazada motosiklet sürücüsü de 3 gün sonra yaşamını yitirdi

        AYDIN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi Mehmet Batu Özlü'ye (13) çarpıp ölümüne neden olan motosikletin sürücüsü Sedat Şenol (19) da 3 gün sonra hastanede öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:15
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        Mehmet Batu'nun öldüğü kazada motosiklet sürücüsü de 3 gün sonra yaşamını yitirdi
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        AYDIN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi Mehmet Batu Özlü’ye (13) çarpıp ölümüne neden olan motosikletin sürücüsü Sedat Şenol (19) da 3 gün sonra hastanede öldü.

        Kaza, 21 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Sedat Şenol'un kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Batu Özlü'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen sürücü ve Özlü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Özlü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Haberi alıp hastaneye gelen Özlü'nün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kuşadası'nda kuyumcu dükkanı işleten Murat-Figen Özlü çiftinin tek çocuğu olan, Bahçeşehir Koleji 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Batu Özlü, önceki gün Kuşadası Hanım Camisi'ndeki cenazenin ardından Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kazada ağır yaralanan ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedat Şenol da bu sabah yaşamını yitirdi. Şenol'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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