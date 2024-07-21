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        Çalıntı motosiklet, 8 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi

        AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen'e ait olan ve 8 yıl önce çalınan motosiklet, polis ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 23:06 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:10
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        Çalıntı motosiklet, 8 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi
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        AYDIN’ın Kuyucak ilçesinde, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen'e ait olan ve 8 yıl önce çalınan motosiklet, polis ekipleri tarafından bulundu.

        Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Horsunlu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde denetim yaptıkları sırada A.Ö. idaresindeki plakası olmayan bir motosikleti durdurdu. Sürücü A.Ö.'nün şüpheli davranışları üzerine inceleme yapan ekipler, motosikletin şase numarasının da kazındığını tespit etti. Sürücü gözaltına alınırken, motosiklet ise İzmir Bölge Polis Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. A.Ö. ifadesinde motosikleti uzun zaman önce satın aldığını ve şase numarasının kazındığından haberi olmadığını iddia etti. Yapılan incelemede, motosikletin 09 NM 161 plakalı olduğu ve 2016 yılında Nazilli ilçesinden çalındığı belirlendi. A.Ö. isimli şüpheli 'resmi belgede sahtecilik' ve hırsızlık suçuyla gözaltına alındı. Motosikletin sahibinin Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen'e ait olduğu tespit edildi.

        AYNI MOTOSİKLET 2 KEZ ÇALINMIŞ

        Çalındıktan 8 yıl sonra bulunan motosiklet, bugün öğlen saatlerinde Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen'e teslim edildi. Özmen, motosikletinin ilk olarak 2013 yılında Nazilli ilçesinde çalındığını ve aynı gün Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunduğunu, ancak 2016 yılında ikinci kez çalındıktan 8 yıl sonra bulunduğunu belirtti.

        Özmen, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Motosikletimi muhtemelen kırsal mahallelerde kullanmışlar. O nedenle bu zamana kadar bulunamamıştı. Horsunlu Emniyet Amirliği ekiplerinin dikkati ile uzun süre sonra bulundu. Dikkatleri ve özverileri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalıntı motosikletlerin daha erken bulunması için plakasız motosikletleri görenlerin emniyet güçlerine ihbar etmesini, benzin istasyonlarının benzin vermemesini ve en önemlisi de motosiklet tamircilerinin şasesi kazınmış bir araç varsa kesinlikle tamir etmeyip, emniyete bilgi vermelerini tavsiye ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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